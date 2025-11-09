Rechtsextreme Symbolik im Burgenlandkreis Hohenmölsener Busbahnhof mit über 120 Hakenkreuzen beschmiert
Unbekannte haben die Haltestellen in der Dr.-Walter-Friedrich-Straße verunstaltet. Was der Bürgermeister dazu sagt und wann die Schmierereien entfernt werden sollen.
Aktualisiert: 09.11.2025, 12:03
Hohenmölsen/MZ. - Der Busbahnhof am Hohenmölsener Agricolagymnasium ist mit über 120 Hakenkreuzen und weiterer rechtsextremer Symbolik beschmiert worden. Darauf macht das Weißenfelser Simon-Rau-Zentrum aufmerksam, das sich mit dem jüdischen Leben in der Region befasst.