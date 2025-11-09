weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hakenkreuze im Burgenlandkreis: Hohenmölsener Busbahnhof mit über 120 Hakenkreuzen beschmiert

Rechtsextreme Symbolik im Burgenlandkreis Hohenmölsener Busbahnhof mit über 120 Hakenkreuzen beschmiert

Unbekannte haben die Haltestellen in der Dr.-Walter-Friedrich-Straße verunstaltet. Was der Bürgermeister dazu sagt und wann die Schmierereien entfernt werden sollen.

Von Martin Walter Aktualisiert: 09.11.2025, 12:03
Der Hohenmölsener Busbahnhof ist mit über 120 Hakenkreuzen und anderer rechtsextremer Symbolik beschmiert worden, die die MZ an dieser Stelle mit Absicht nicht zeigt und deshalb ein Archivfoto verwendet.
Der Hohenmölsener Busbahnhof ist mit über 120 Hakenkreuzen und anderer rechtsextremer Symbolik beschmiert worden, die die MZ an dieser Stelle mit Absicht nicht zeigt und deshalb ein Archivfoto verwendet. Foto: Tobias Schlegel-Bittmann

Hohenmölsen/MZ. - Der Busbahnhof am Hohenmölsener Agricolagymnasium ist mit über 120 Hakenkreuzen und weiterer rechtsextremer Symbolik beschmiert worden. Darauf macht das Weißenfelser Simon-Rau-Zentrum aufmerksam, das sich mit dem jüdischen Leben in der Region befasst.