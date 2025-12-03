Prozess um Messerattacke fortgesetzt „Ich muss wohl zugestochen haben“ - Angeklagter schildert seine Version der Messerstecherei in Gerbstedt
Der Angeklagte im Prozess um eine blutigen Messerattacke in Gerbstedt und einem Raubversuch bestreitet den Raub in Halle. Er schildert Alkoholexzesse und Psychiatrie-Aufenthalte.
03.12.2025, 18:00
Gerbstedt/Halle/MZ. - Bisher hat der Angeklagte im Prozess um die Messerstecherei in Gerbstedt, bei der der 37-Jährige am 19. Juni dieses Jahres versucht haben soll, die Mutter seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einem Messer zu töten, geschwiegen.