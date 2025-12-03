weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Prozess um Messerattacke fortgesetzt: „Ich muss wohl zugestochen haben“ - Angeklagter schildert seine Version der Messerstecherei in Gerbstedt

Der Angeklagte im Prozess um eine blutigen Messerattacke in Gerbstedt und einem Raubversuch bestreitet den Raub in Halle. Er schildert Alkoholexzesse und Psychiatrie-Aufenthalte.

Von Susanne Christmann 03.12.2025, 18:00
Das Portal über dem Eingang zum Landgericht in Halle.
Das Portal über dem Eingang zum Landgericht in Halle. Foto: Andreas Löffler

Gerbstedt/Halle/MZ. - Bisher hat der Angeklagte im Prozess um die Messerstecherei in Gerbstedt, bei der der 37-Jährige am 19. Juni dieses Jahres versucht haben soll, die Mutter seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einem Messer zu töten, geschwiegen.