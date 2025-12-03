Der Angeklagte im Prozess um eine blutigen Messerattacke in Gerbstedt und einem Raubversuch bestreitet den Raub in Halle. Er schildert Alkoholexzesse und Psychiatrie-Aufenthalte.

„Ich muss wohl zugestochen haben“ - Angeklagter schildert seine Version der Messerstecherei in Gerbstedt

Das Portal über dem Eingang zum Landgericht in Halle.

Gerbstedt/Halle/MZ. - Bisher hat der Angeklagte im Prozess um die Messerstecherei in Gerbstedt, bei der der 37-Jährige am 19. Juni dieses Jahres versucht haben soll, die Mutter seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einem Messer zu töten, geschwiegen.