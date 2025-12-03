Nur wenig mehr als 100 Menschen leben in Wieserode, einem Ortsteil der Stadt Falkenstein/Harz. Das Dorf ist geprägt von einer starken Gemeinschaft und Erinnerungen, die sich in einem Apfelbaum manifestieren.

Heimat ist in Wieserode mehr als ein Wort

Idylle pur: Im Ortsteil Wieserode der Stadt Falkenstein/Harz leben nur etwas mehr als 100 Einwohner.

Wieserode/MZ. - Das Dorf ist wirklich klein: 107 Männer, Frauen und Kinder - so viele waren Anfang 2025 im Falkensteiner Ortsteil Wieserode registriert. „Aber da gehört Degenershausen mit dazu und die Ziegelei“, sagt Ortsbürgermeisterin Melanie Rütz. „Man kennt jeden. Und am Ende des Tages halten schon alle zusammen.“