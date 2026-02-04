Nach dem Aus für die Landberger Brauerei müssen sich auch Abnehmer wie die Kneipe „Zum kleinen Holzwurm“ in Halle ein neues Bier suchen, im Interview spricht der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle über mögliche Folgen der Sachsen-Anhalt-Wahl, der HFC ist am Deadline Day bei einem Transfer-Duell leer ausgegangen: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 4. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

6.56 Uhr – Orpheus in der Oper Halle

Mit dem Flugzeug auf die Bühne: Patric Seibert inszeniert im Opernhaus Halle Jacques Offenbachs Erfolgs-Operette „Orpheus in der Unterwelt“.

Oper Halle: Bruchlandung auf dem Olymp

In Flugzeugsesseln: Eurydike (Vanessa Waldhart) und Orpheus im Offenbach-Outfit (Robert Sellier) (Foto: Kolata)

Lesen Sie heute von Dirk Skrzypczak: Vereistes Halle und Streit um Hunderte Bäume, die gefällt werden sollen

6.27 Uhr – HFC verliert Transfer-Duell am Deadline Day

Der HFC wollte seine Flügelpositionen verstärken. Welches Talent aus der zweiten Liga ein konkreter Kandidat war und welcher Drittligist Halle ausgestochen hat.

Transfer am Deadline Day: Dieser Drittligist stach den HFC im Werben um ein Zweitliga-Talent aus

Daniel Meyer (r.) sieht den HFC auch ohne Zugang gut aufgestellt. Fatlum Elezi könnte einer der Spieler sein, die auf einer anderen Position zum Einsatz kommen. (Foto: Imago/Köhn)

6.16 Uhr – Welches Bier kommt in den Holzwurm nach dem Landsberger-Aus?

Seit fast 25 Jahren fließt Landsberger Bier in der Kneipe „Zum kleinen Holzwurm“ in Halle. Bald soll damit Schluss sein. Wirtin Verena Gneist spricht über Wehmut, neue Pläne und warum der Tresen trotzdem nicht leer bleibt.

Nach Brauerei-Aus: Abschied vom Landsberger: Traditionskneipe Holzwurm in Halle steht vor Bierwechsel

Bald Geschichte: Mit dem Ende des Landsberger Biers wird auch das Kneipenschild am „Holzwurm“ in Halle überklebt. (Foto: Charlotte Rießner)

5.57 Uhr – Ist die AfD eine Gefahr für Wissenschaft und Wirtschaft?

Schon jetzt denkt das Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle über Vorkehrungen für den Fall nach, dass die AfD im September die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewinnt, sagt dessen Präsident Reint Gropp. Was würde ein Wahlsieg denn für die Forschung und die Wirtschaft bedeuten? Ein Gespräch.

AfD als Gefahr für Wissenschaftsfreiheit? Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle: „Wir müssen politisch unabhängig arbeiten können“

Er hält unabhängige Forschung für unerlässlich: Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. (Foto: IWH)

