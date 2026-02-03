Der HFC wollte seine Flügelpositionen verstärken. Welches Talent aus der zweiten Liga ein konkreter Kandidat war und welcher Drittligist Halle ausgestochen hat.

Dieser Drittligist stach den HFC im Werben um ein Zweitliga-Talent aus

Daniel Meyer (r.) sieht den HFC auch ohne Zugang gut aufgestellt. Fatlum Elezi könnte einer der Spieler sein, die auf einer anderen Position zum Einsatz kommen.

Halle/MZ/TG. - Die Unwucht bleibt. Erkennbar für alle. „Im Zentrum“, sagt Daniel Meyer, „sind wir qualitativ überbesetzt.“ Es ist ein Luxusproblem im Kader des Halleschen FC, von dem der Sportchef spricht. Es gibt allerdings auch eine personelle Baustelle beim Fußball-Regionalligisten, die im abgelaufenen Wechselfenster nicht geschlossen werden konnte. „Auf den Außen könnten wir keine Ausfälle verkraften“, sagt Meyer nach einem Transfermonat ohne einen Zugang.