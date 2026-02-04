Seit fast 25 Jahren fließt Landsberger Bier in der Kneipe „Zum kleinen Holzwurm“ in Halle. Bald soll damit Schluss sein. Wirtin Verena Gneist spricht über Wehmut, neue Pläne und warum der Tresen trotzdem nicht leer bleibt.

Abschied vom Landsberger: Traditionskneipe Holzwurm in Halle steht vor Bierwechsel

Bald Geschichte: Mit dem Ende des Landsberger Biers wird auch das Kneipenschild am „Holzwurm“ in Halle überklebt.

Halle (Saale)/MZ. - Das Ende der Landsberger Brauerei trifft nicht nur diese selbst, sondern unter anderem auch eine Kneipe in Halle: Nach Jahrzehnten endet die Zusammenarbeit mit dem „Zum kleinen Holzwurm“ in der Merseburger Straße. Wirtin Verena Gneist sucht nun ein neues, möglichst regionales Bier - und trifft damit einen Nerv bei ihren Stammgästen.