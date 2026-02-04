Der entscheidende Abschnitt des Zeitzer Stadtdeichs fehlt immer noch. Welche Antworten es auf die Nachfrage beim Landesamt für Hochwasserschutz gibt.

Die Angst vor der Flut ist da, nur der Hochwasserschutz fehlt in Zeitz: Weiß jemand, wann gebaut wird?

Entspannt und schön: Der Blick geht über die Weiße Elster in Zeitz in Winterlandschaft und aktuell auch ohne Hochwassergefahr.

Zeitz/MZ. - Viel Schnee, der irgendwann taut. Das ist für manche Zeitzer ein Alarmsignal. Vor allem für all jene, die im Jahr 2013 im Juni vom Hochwasser der Weißen Elster betroffen waren. „Wenn die Flüsse dann sehr viel Wasser führen, wenn es womöglich noch regnet, dann haben wir eine Konstellation, wie vor 13 Jahren“, sagte Martina Schubert, „und wir haben von den versprochenen Hochwasserschutzmaßnahmen schlichtweg nichts zwischen Engelsbrücke und Auebrücke.“