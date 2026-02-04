Diana Früchtl ist die neue Pächterin der einzigen Gaststätte in Westdorf – dem „Haferschuppen“. Der war monatelang geschlossen. Welche Gastro-Erfahrung die Ascherslebenerin hat und wann Eröffnung ist.

Neues Leben im Westdorfer „Haferschuppen“: Was Pächterin Diana Früchtl alles geplant hat

Diana Früchtl ist die neue Pächterin der einzigen Gaststätte in Westdorf – dem „Haferschuppen“, der jetzt als Schnitzel- und Bierstube neu eröffnet wird. Hier präsentiert sie das neue Logo.

Westdorf/MZ - Seit Oktober 2025 ist die einzige Gaststätte in Westdorf geschlossen. Die bisherige Pächterin, die das kleine Gasthaus mit dem ungewöhnlichen Namen „Haferschuppen“ 2005 übernommen hatte, hat den Betrieb aus Altersgründen aufgegeben. Doch in wenigen Tagen will eine Ascherslebenerin die Gaststätte zu neuem Leben erwecken.