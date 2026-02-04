Marathon für ein neues Kinderhaus: Zeitzer Verein benötigt weitere Hilfe

Der Verein Zeitzer Kinderdorf möchte in der Clara-Zetkin-Straße ein zweites Haus bauen, in dem Mädchen und Jungen ein neues Zuhause finden können. Welche Hilfe das Projekt erfährt.

Unterstützung bekam das Zeitzer Kinderdorf jüngst auch vom Gesangverein Theißen. Von ihm gab es eine Spende in Höhe von 538,08 Euro. Das Geld ist das Restguthaben des Vereins bei seiner Auflösung.

Zeitz/MZ. - Das Zeitzer Kinderdorf läuft derzeit sprichwörtlich einen Marathon. Er hat vor gut einem Jahr begonnen. Wann er endet, steht in den Sternen. Dass das Ziel aber irgendwann erreicht wird, davon ist Juliane Kipping, die Leiterin des Hauses, überzeugt. Und das Ziel ist ein zweites Kinderdorfhaus in Zeitz. Es soll in der Clara-Zetkin-Straße entstehen, praktisch in Sichtweite des aktuellen Kinderdorfhauses, in dem acht Mädchen und Jungen – das sind vier Geschwisterpaare – in einer Ersatzfamilie ein neues Zuhause gefunden haben.

Zeitzer Kinderdorf dankbar für Spenden

Um sein Ziel zu erreichen, sammelt der Verein Zeitzer Kinderdorf Spenden und bemüht sich um Fördermittel. Während Letzteres noch nicht gelungen ist, hat sich aber bereits ein gutes Sümmchen Spendengeld angesammelt. Seit der Verein Anfang des vergangenen Jahres mit seinem Anliegen mithilfe der MZ an die breite Öffentlichkeit gegangen ist, ist laut Juliane Kipping eine Spendensumme von immerhin 32.000 Euro für den Neubau zusammengekommen. Dabei gaben Firmen ebenso Geld wie Privatleute oder Vereine, mal gab es kleinere, mal gab es größere Spenden. „Jedem Spender sind wir dankbar“, sagt Juliane Kipping.

So sehr sich der Kinderdorfverein, Juliane Kipping und auch die betreuten Kinder über jede einzelne Spende freuen, so sehr hoffen sie aber auch auf weitere Unterstützung. Denn, um das Vorhaben Wirklichkeit werden zu lassen, sind rund 900.000 Euro notwendig. Das neue Haus selbst soll aus insgesamt 20 Modulen zusammengesetzt werden, eines davon könne mit den bisherigen Spenden bezahlt werden. Dazu kommt noch Geld, das der Verein selbst angespart hat. Dennoch liege noch ein langer Weg vor dem Zeitzer Kinderdorf. Der Neubau sei eben ein Marathon und kein Sprint.

Werbung für den Neubau: Kontakt und zum Kinderdorf gibt es überdie Internetseite www.zeitzer-kinderdorf.de (Foto: Gerbank)

Der Bedarf an den weiteren acht Familienplätzen, die im neuen Haus entstehen sollen, sei auf jeden Fall vorhanden, so Juliane Kipping. Das wisse sie aufgrund der Anfragen, die sie regelmäßig erhalte. Aufgrund jüngster Erfahrungen sei sie auch davon überzeugt, dass es kein Problem wäre, Mitarbeiter zu finden, die sich liebevoll um die Kinder kümmern würden, die im Haus leben. Im aktuellen Kinderdorfhaus – das ist eine Villa in der Clara-Zetkin-Straße – sind neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, allein sieben von ihnen sind Pädagogen.

Zeitzer Kinderdorf gibt Mädchen und Jungen ein neues Zuhause

Die Ursachen dafür, dass Mädchen und Jungen im Kinderdorf eine Ersatzfamilie finden müssen, sind vielfältig. Dazu zählen etwa familiäre Schwierigkeiten oder Situationen, in denen Kinder und Jugendliche unerwartet ohne Eltern oder familiären Rückhalt sind. Ziel der Arbeit sei es zwar, die Kinder dauerhaft in die Kinderdorffamilie aufzunehmen, dennoch seien auch zeitlich begrenzte Aufenthalte in Notsituationen nicht unmöglich. Das könne beispielsweise der Fall sein, wenn eine alleinerziehende Mutter schwer erkrankt und über einen längeren Zeitraum in einer Klinik oder Reha-Einrichtung behandelt werden müsse.

Dem Verein Zeitzer Kinderdorf gehören derzeit 90 Mitstreiter an, darunter auch eine Reihe von ehemaligen Bewohnern des Hauses. Wenn Juliane Kipping für dieses Jahr einen Wunsch frei hätte, dann wäre es der nach einem Menschen im Burgenlandkreis mit großem Vermögen und einem ebenso großen Herz für Kinder, der das Neubauprojekt unterstützt und fördert.