Im Halle Leipzig The Style Outlets gibt es am Donnerstag einer 80er Party. Mit einem speziellen Finale.

Eine Cocktailbar zur 80er Party im Outlet-Center zum Verweilen ein. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet.

Brehna/MZ. - Im Halle Leipzig The Style Outlets kann ein Traum zur Realität zur werden. Im Rahmen der 80er Party am Donnerstag, 5. Februar, findet erstmals die „80 Second Shopping Challenge“ statt. Dabei erhält eine Person die einmalige Chance, bei teilnehmenden Stores wie Villeroy & Boch, Puma, Rösle und Marc O'Polo so viele Lieblingsstücke wie möglich in den Einkaufskorb zu legen. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht.

Wie in einer Mitteilung erklärt wird, ziehen Entertainer im kultigen 80er-Jahre-Outfit am Donnerstag von circa 12 bis 17 Uhr durch das Center und verteilen Lose. Besucher ab 18 Jahren erhalten nach Vorlage ihrer Bons ab einem Einkaufswert von 150 Euro ein Los.

Gewinner der „80 Second Shopping Challenge“ wird am Donnerstag um 17.30 Uhr im Halle Leipzig The Style Outlets ausgelost

Um 17.30 Uhr wird es dann spannend im Halle Leipzig The Style Outlets: Die Gewinnerin oder der Gewinner wird zentral im Bereich des Haupteingangs ausgelost. Ab 18 Uhr startet dann der große Countdown. Die ausgeloste Person hat genau 80 Sekunden Zeit, um bei teilnehmenden Stores für bis zu 1.000 Euro einzukaufen. Schnelles Entscheiden ist gefragt, denn jede Sekunde zählt.

Diese besondere Herausforderung ist das Highlight der beliebten 80s Party, die im Center stattfindet. Passend zum Motto gewähren teilnehmende Marken den ganzen Tag lang 80 Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel. Eine perfekte Gelegenheit also, um bei Lieblingsmarken richtig sparen zu können.

Außerdem lädt eine Cocktailbar zum Verweilen ein und sorgt gegen eine freiwillige Spende für Erfrischung, wobei alle Erlöse an einen wohltätigen Zweck gehen. „Die 80s Party gehört mittlerweile zu den beliebtesten Events in unserem Jahreskalender. Mit der Shopping Challenge setzen wir in diesem Jahr noch einen drauf. In nur 80 Sekunden für 1.000 Euro einkaufen zu dürfen, ist eine einmalige Chance. Wir freuen uns auf einen aufregenden Tag und sind gespannt, wie unsere Gewinnerin oder unser Gewinner diese Herausforderung meistert“, freut sich Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets, auf zahlreiche Gäste.