Wo sonst Einkaufstaschen getragen werden, rückte am Montag in Brehna ein anderes Thema in den Fokus: Arbeit, Perspektive und Rückkehr. Wie die Bilanz ausfällt.

Rückkehrertag trifft den Nerv - Wie 50 Unternehmen der Region im Outlet um neue Mitarbeiter werben

Auch am Stand des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen herrscht beim Rückkehrertag reger Andrang.

Brehna/MZ. - Zwischen den Jahren, dort wo sonst Einkaufstaschen getragen werden, rückt in Brehna ein anderes Thema in den Fokus: Arbeit, Perspektive und Rückkehr. Beim Rückkehrertag im Halle Leipzig The Style Outlets sind am Montag mehr als 50 Unternehmen, Dienstleister, Behörden und Institutionen mit Menschen ins Gespräch, die ihre berufliche Zukunft neu sortieren wollen – bewusst dort, wo viele Leute ohnehin unterwegs sind.