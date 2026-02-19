Annelies und Heinz Maiwald, die lange in Tollwitz lebten und seit letztem Sommer in Bad Dürrenberg wohnen, konnten nun gemeinsam ihren 70. Hochzeitstag feiern. Ihr Leben lang haben sie körperlich gearbeitet. Was sie außerdem fit gehalten hat.

„Sie haben nie gejammert“ – Ehepaar aus Tollwitz bei Bad Dürrenberg feiert Gnadenhochzeit

Letzten Sommer zogen die Maiwalds von Tollwitz ins Pflegezentrum nach Bad Dürrenberg. Am Mittwoch gratulierte auch ASB-Heimleiter Matthias Gräfe zum 70. Hochzeitstag.

Bad Dürrenberg/MZ. - „Schnaps trinken wir nicht, den können Sie gleich wieder mitnehmen“, begrüßte Annelies Maiwald Bürgermeister Christoph Schulze am Mittwoch im ASB-Pflegeheim Bad Dürrenberg. Der war nicht nur mit Likör, sondern auch mit Blumen und Glückwünschen von Ministerpräsident und Landrat im Gepäck gekommen, um Annelies Maiwald und ihrem Mann Heinz zum 70. Hochzeitstag zu gratulieren.