Einst Kurpark, heute Problemzone: Der Osterberg in Gernrode braucht dringend eine Perspektive. Was dafür zu klären ist.

Wegen der Verwüstung, die Wildschweine auf dem Spielplatz auf dem Osterberg in Gernrode angerichtet haben, hatte der Platz im Sommer gesperrt werden müssen.

Gernrode/MZ. - Ein Aussichtspunkt, eine kleine Streuobstwiese, ein Spielplatz, dazu viel Grün: Ursprünglich vor etwa 100 Jahren als Kurparkanlage angelegt, ist der Osterberg Gernrode noch heute ein beliebtes Naherholungsziel. Doch mangelnde Pflege hat das Areal, das als Gartendenkmal im Denkmalverzeichnis eingetragen ist, verwildern lassen, Wildschweine sorgten zudem für Schäden. Wie es hier weitergehen könnte, dazu gibt es infolge eines Vor-Ort-Termins nun erste Vorschläge.