Immer wieder gibt es Kritik und Beschwerden wegen des Zustands der Parkanlage am Osterberg, in der nun auch noch Wildschweine für große Schäden sorgen. Jetzt soll eine Entscheidung getroffen werden.

Wildwuchs und Wildschweine: Hat beliebte Parkanlage im Harz noch eine Zukunft?

Wegen der Verwüstung, die Wildschweine auf dem Spielplatz auf dem Osterberg in Gernrode angerichtet haben, ist der Platz aktuell gesperrt.

Gernrode/MZ. - Teils bedeckt Wildwuchs Flächen oder ragt in Wege auf dem Osterberg in Gernrode hinein, nun sorgen auch noch Wildschweine zunehmend für Probleme. Wie es mit der 1920/1930 entstandenen Parkanlage weitergehen soll, dazu möchte Ortsbürgermeister Lars Kollmann (FDP) eine Entscheidung des Ortschaftsrates. „So wie es jetzt aussieht, kann es nicht bleiben“, sagt er.