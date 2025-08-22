Seit zwölf Jahren geschlossen Verlassenes Kurzentrum in Bad Suderode: Quedlinburg sucht Investoren für Lost Place im Harz
Seit Jahren steht das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode leer – ein Lost Place mit Geschichte und Potenzial. Die Stadt Quedlinburg sucht jetzt aktiv nach Investoren, die dem Gebäude neues Leben einhauchen. Was wird aus dem einstigen Kurhaus im Harz?
Aktualisiert: 22.08.2025, 12:03
Quedlinburg/MZ. - Für das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode wird ein neuer Eigentümer und Investor gesucht. „Wir haben einen Vermarktungsauftrag ausgelöst“, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).