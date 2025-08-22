Seit zwölf Jahren geschlossen Verlassenes Kurzentrum in Bad Suderode: Quedlinburg sucht Investoren für Lost Place im Harz

Seit Jahren steht das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode leer – ein Lost Place mit Geschichte und Potenzial. Die Stadt Quedlinburg sucht jetzt aktiv nach Investoren, die dem Gebäude neues Leben einhauchen. Was wird aus dem einstigen Kurhaus im Harz?