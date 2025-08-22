weather wolkig
  4. Kurzentrum in Bad Suderode: Quedlinburg sucht Investoren für Lost Place im Harz

Seit Jahren steht das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode leer – ein Lost Place mit Geschichte und Potenzial. Die Stadt Quedlinburg sucht jetzt aktiv nach Investoren, die dem Gebäude neues Leben einhauchen. Was wird aus dem einstigen Kurhaus im Harz?

Von Petra Korn Aktualisiert: 22.08.2025, 12:03
Seit 2013 geschlossen: das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode im Harz.
Seit 2013 geschlossen: das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode im Harz. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Für das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode wird ein neuer Eigentümer und Investor gesucht. „Wir haben einen Vermarktungsauftrag ausgelöst“, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).