Virginia Bartelt bietet Eltern-Kind-Kurse in Dessau-Roßlau an. Neben Baby-Yoga kommen künftig auch Stillvorbereitung, Stillberatung und Beikost-Workshops hinzu.

Stillmentorin verrät, wie lang Kinder gestillt werden sollten - und welche Folgen zu frühes Abstillen hat

Virginia Bartelt bietet Eltern-Kind-Kurse in Dessau-Roßlau an. Jetzt will sie ihr Angebot erweitern.

Dessau-Roßlau/MZ. - Beruflich beschäftigt sich Virginia Bartelt mit zwei Gruppen, die in gewisser Hinsicht unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite begleitet die 27-Jährige schwerkranke Menschen im Hospiz auf den letzten Metern ihres Lebens. Auf der anderen befasst sie sich mit denen, die gerade erst frisch auf die Welt gekommen sind. Für Letztere bietet die geborene Dessauerin seit etwa zwei Jahren Baby-Yoga an. Nun hat sie ihr Angebot für junge Eltern erweitert.