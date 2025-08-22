Demo im Zoo und der Untergang der Titanic - Schüler in Allstedt zeichnen Comics

Allstedt/MZ. - So einen Comic zeichnen, das müsste doch eigentlich viel leichter sein, als ein Buch zu schreiben. Einfach seitenweise Bilder in Kästchen zeichnen und die Sprechblasen füllen – fertig. Wie knifflig es tatsächlich ist, haben seit Donnerstag die Schüler der 7b an der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt erfahren. In einem zweitägigen Comic-Workshop beschäftigten sie sich mit dem Thema Gerechtigkeit und versuchen, einen eigenen kleinen Comic zu zeichnen.