Wie macht man einen Comic? Demo im Zoo und der Untergang der Titanic - Schüler in Allstedt zeichnen Comics

Illustratorin Lucie Göpfert zeigt Siebstklässlern, wie man spannende Geschichten in Bildern erzählt.

Von Grit Pommer 22.08.2025, 15:36
Lucie Göpfert gestaltet mit Schülern der Sekundarschule Thomas Müntzer in Allstedt Comics zum Thema Gerechtigkeit.
Lucie Göpfert gestaltet mit Schülern der Sekundarschule Thomas Müntzer in Allstedt Comics zum Thema Gerechtigkeit. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - So einen Comic zeichnen, das müsste doch eigentlich viel leichter sein, als ein Buch zu schreiben. Einfach seitenweise Bilder in Kästchen zeichnen und die Sprechblasen füllen – fertig. Wie knifflig es tatsächlich ist, haben seit Donnerstag die Schüler der 7b an der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt erfahren. In einem zweitägigen Comic-Workshop beschäftigten sie sich mit dem Thema Gerechtigkeit und versuchen, einen eigenen kleinen Comic zu zeichnen.