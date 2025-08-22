Geschenk zum 120. Geburtstag Wenn der Unfallwagen kippt: Was die neue Technik der Feuerwehr Großörner kann
Die Feuerwehr von Großörner blickt auf 120 Jahre zurück. Mit einer Überraschung vom Förderverein sind die Einsatzkräfte jetzt ganz auf der Höhe der Zeit.
22.08.2025, 18:00
Großörner/MZ. - Ein äußerst nützliches Geschenk erhielt die Freiwillige Feuerwehr Großörner anlässlich ihres 120. Geburtstages: Der Förderverein um den Vorsitzenden Roger Weiland spendierte den Einsatzkräften ein Rettungsgerät im Wert von 3.000 Euro.