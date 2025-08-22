Demo geplant Eltern aus dem Salzlandkreis wollen auch in Magdeburg laut werden

Die im Salzlandkreis gegründete Initiative „No teacher no future“ ruft gemeinsam mit Mitstreitern zu einer Demonstration in der nächsten Woche auf dem Domplatz in Magdeburg auf. Lautstark wollen Eltern, Schüler und Lehrer das Recht auf Bildung einfordern und Lärm für eine bessere Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften machen. Was einer der Initiatoren zum Wechsel im Bildungsministerium sagt.