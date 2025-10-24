Deutschlands erster „Makgeolli“-Reiswein kommt aus Halle, die neue Postfiliale in Salzmünde ist schon wieder zu, das sind Lok Leipzigs Stärken vor dem Spiel heute in Halle: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 24. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 24. Oktober 2025: Reiswein aus Halle +++ Verwirrung um Post in Salzmünde +++ Loks Stärken vor dem HFC-Spiel

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Freitag, 24. Oktober, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 23. Oktober. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist am Freitag neu in Halle:

6.25 Uhr – Das kann Lok Leipzig besser als der HFC

Lok Leipzig ist amtierender Meister und droht dem HFC im direkten Duell schon wieder zu enteilen. Was die Stärke der Sachsen ausmacht.

Vor direktem Duell: Das macht Lok Leipzig so viel besser als der Hallesche FC

Im Vorjahr hat Lok Leipzig beim HFC einen 1:0-Sieg und am Saisonende die Meisterschaft bejubelt. (Foto: Imago/Köhn)

Und? Wie klappt es heute im Regionalliga-Topspiel? In der Regionalliga Nordost steht am Freitagabend um 19 Uhr ein Spitzenspiel an. Der Hallesche FC steht gegen Tabellenführer Lok Leipzig unter Druck, wir übertragen live.

Der Hallesche FC spielt am 24. Oktober gegen den 1. FC Kol Leipzig. Wir zeigen das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost ab 19 Uhr im Livestream. (Grafik: Dorna Masoumi)

6.11 Uhr – Deutschlands erster eigener Makgeolli kommt aus Halle

In Korea ist es ein traditionelles Getränk, hierzulande aber weitgehend unbekannt: Makgeolli. Ohjin Kwon will das ändern. Mitten in Halle stellt er diesen speziellen Reiswein nun selbst her.

Der etwas andere Reiswein: In Halle gibt es den ersten Hersteller von „Makgeolli“ in Deutschland

Ohjin Kwon stellt mitten in Halle stellt einen speziellen Reiswein nun selbst her. (Foto: Steffen Schellhorn)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

5.58 Uhr – Verwirrung um Postfiliale in Salzmünde

Gerade erst hat die neue Postfiliale in Salzmünde eröffnet – und schon ist sie wieder zu. Warum der Standort in der Johann-Gottfried-Boltze-Straße scheiterte und wie es jetzt weitergeht.

Postfiliale in Salzmünde schließt kurz nach Eröffnung

Die Deutsche Post betreibt kaum noch eigene Filialen. Sie sind deshalb auf Partner angewiesen. So auch in Salzmünde. (Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.