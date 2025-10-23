Gerade erst hat die neue Postfiliale in Salzmünde eröffnet – und schon ist sie wieder zu. Warum der Standort in der Johann-Gottfried-Boltze-Straße scheiterte und wie es jetzt weitergeht.

Postfiliale in Salzmünde schließt kurz nach Eröffnung – so reagiert die Deutsche Post

Die Deutsche Post betreibt kaum noch eigene Filialen. Sie sind deshalb auf Partner angewiesen. So auch in Salzmünde.

Salzmünde/MZ. - Freudige Nachrichten gab es unter dem Facebook-Beitrag der Gemeinde Salzatal, die über die Eröffnung der neuen Postfiliale in Salzmünde informierte. „Ab dem 13.10.2025 wird die Filiale am gleichen Standort in der Johann-Gottfried-Boltze-Straße 1 eröffnen“, hieß es darin. Nur sieben Tage nach der Eröffnung folgte ein weiterer Beitrag: Die neue Postfiliale habe ab sofort geschlossen. Die Gründe seien unbekannt. Was steckt dahinter?