Emilio Stobbe gilt beim HFC als Versprechen für die Zukunft. Derzeit spielt er aber per Leihe in der Oberliga. Wie der 18-Jährige die Zeit für sich nutzen will.

24.10.2025, 10:00
Emilio Stobbe (l.) sammelt bei Germania Halberstadt Spielpraxis.
Emilio Stobbe (l.) sammelt bei Germania Halberstadt Spielpraxis. (Foto: Tom Heinemann)

Halberstadt/PAW/MZ/FAB - Der Höhepunkt seiner noch sehr jungen Karriere? Das war für Emilio Stobbe der „Vertrag mit 17 Jahren bei der Männermannschaft des HFC“, sein erster Profivertrag. Unterschrieben hat ihn das Sturmtalent, inzwischen 18 Jahre alt, im Frühjahr. Spätestens seitdem gilt Stobbe als ein Versprechen für die Zukunft beim Halleschen FC.