Emilio Stobbe und Niklas Gleich sind Hoffnungsträger der U19 des HFC, die gegen RB Leipzig in die Saison startet. Kommt das treffsichere Duo bald fest bei den Profis an?

Wie Haaland und Makaay? Diese Sturmjuwele des HFC lassen für die Zukunft hoffen

Niklas Gleich (l.) und Emilio Stobbe kamen in der vergangenen Saison zusammengenommen auf 29 Tore für ihr jeweiligen U-Teams des HFC.

Halle/MZ - „Der Raumdeuter“ ist Emilio Stobbe selbst deutlich näher als „das Phantom“. Was vor allem mit seinem Alter zu tun hat. Mit 18 Jahren ist das Sturmtalent des Halleschen FC schlicht zu jung, um die Glanzzeiten Roy Makaays im Trikot des FC Bayern von 2003 bis 2007 miterlebt zu haben. Seine Inspiration: „Thomas Müller. Er ist ein unberechenbarer Spieler, der aus dem Nichts in gefährliche Situationen vor dem Tor kommt.“