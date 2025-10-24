Das Zukunftszentrum auf dem Riebeckplatz ist praktisch ein Motor der Stadtentwicklung. Viele Brachflächen und Grundstücke rund um den Platz sollen jetzt auch bald bebaut werden. (Teil 2 der Serie „Halle in 10 Jahren“).

Noch ein neues Hotel - Wie der Riebeckplatz die Entwicklung in Halle antreibt

Vom Zukunftszentrum auf dem Riebeckplatz soll auch die Leipziger Straße profitieren.

Halle (Saale)/MZ. - Viele Hallenser fragen sich immer wieder, was dieses „Zukunftszentrum“ am Riebeckplatz für die Stadt bringen soll. Die Ankündigungen von bis zu einer Million Besucher pro Jahr und 200 neuen Arbeitsplätzen ab 2030 klingen zwar vielversprechend, wie realistisch sie sind, ist jedoch unklar. Außer ein bisschen Medienrummel und neuen Baustellen an der verkehrsreichsten Kreuzung der Stadt scheint das Zukunftszentrum bisher nichts gebracht zu haben. Doch das ist weit gefehlt. Das millionenschwere Bauprojekt der Bundesregierung hat in Halle einen regelrechten Planungsboom ausgelöst.