In Korea ist es ein traditionelles Getränk, hierzulande aber weitgehend unbekannt: Makgeolli. Ohjin Kwon will das ändern. Mitten in Halle stellt er den speziellen Reiswein nun selbst her.

Der etwas andere Reiswein: In Halle gibt es den ersten Hersteller von Makgeolli in Deutschland

Koreanischer Reiswein aus Halle: Geschäftsführer Ohjin Kwon bringt den Makgeolli in die Stadt.

Halle (Saale)/MZ. - Wie beschreibt man ein Getränk, das kaum jemand kennt? Ohjin Kwon, der in Halle die erste Makgeolli-Brauerei in Deutschland betreibt, versucht es mit einem Vergleich. Makgeolli sei ein traditionelles koreanisches Reisgetränk, erklärt er: etwas „zwischen Reiswein und Reisbier“. Mit einem „sehr besonderen Geschmack“.