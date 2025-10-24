weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Spezialität aus Korea: Der etwas andere Reiswein: In Halle gibt es den ersten Hersteller von Makgeolli in Deutschland

In Korea ist es ein traditionelles Getränk, hierzulande aber weitgehend unbekannt: Makgeolli. Ohjin Kwon will das ändern. Mitten in Halle stellt er den speziellen Reiswein nun selbst her.

Von Denny Kleindienst 24.10.2025, 06:00
Koreanischer Reiswein aus Halle: Geschäftsführer Ohjin Kwon bringt den Makgeolli in die Stadt.
Koreanischer Reiswein aus Halle: Geschäftsführer Ohjin Kwon bringt den Makgeolli in die Stadt. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Wie beschreibt man ein Getränk, das kaum jemand kennt? Ohjin Kwon, der in Halle die erste Makgeolli-Brauerei in Deutschland betreibt, versucht es mit einem Vergleich. Makgeolli sei ein traditionelles koreanisches Reisgetränk, erklärt er: etwas „zwischen Reiswein und Reisbier“. Mit einem „sehr besonderen Geschmack“.