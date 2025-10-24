Die Islamische Gemeinde hatte Halles Oberbürgermeister vorgeworfen, den Bau eines neuen Islamischen Kulturcenters zu verzögern. Nun trafen sich beide Seiten zum klärenden Gespräch.

Streit um Moschee-Bau: Wie lief das Gespräch zwischen Halles OB und der Islamischen Gemeinde?

Das Islamische Kulturcenter in Halle-Neustadt: Vor dem Freitagsgebet lagen am Freitag zur Mittagszeit draußen schon Teppiche bereit.

Halle (Saale)/MZ. - Noch am Dienstag hatte der Vorsitzende des Islamischen Kulturcenters (IKC) in Halle-Neustadt, Alaa Moustafa, Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) aufgefordert, die Islamische Gemeinde nicht länger hinzuhalten. „Wir haben Informationen, dass Sie den zugesagten Verkauf seit April 2025 verhindern“, hieß es in dem Brief an Vogt, der der MZ vorliegt.