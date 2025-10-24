Gute Nachrichten für Hunde und ihre Besitzer: Gleich an mehreren Stellen will die Stadt Halle schon bald eingezäunte Hundewiesen einrichten. Was genau die Stadt vorhat.

Hundewiesen soll es bald mehr in Halle geben.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Die Stadt Halle plant nach eigenen Angaben, noch in diesem Jahr eine und im Frühjahr 2026 zwei weitere Hundewiesen auszuweisen. „Unser Ziel ist es, diesen Service möglichst in allen Stadtbereichen, soweit möglich, annähernd gleichverteilt anzubieten“, wird OB Alexander Vogt in einer Mitteilung zitiert.

Zaun, Abfallbehälter und Schilder sind vorgesehen

Mittelfristig sollen – soweit noch nicht geschehen – alle Hundewiesen einen Zaun und Abfallbehälter erhalten sowie entsprechend ausgeschildert werden. Im Bereich der Richard-Horn-Straße in Halle-Neustadt soll noch im vierten Quartal dieses Jahres eine Fläche von rund 1.700 Quadratmetern zur Nutzung hergerichtet werden.

Im Stadtteil Frohe Zukunft, Ecke Landrain/Dessauer Straße wird eine rund 2.100 Quadratmeter großes Areal für eine Nutzung ab Frühjahr 2026 vorbereitet. Diese Fläche solle zunächst befristet eingerichtet werden, heißt es. Die Stadt plane im Zuge der Verlängerung der Straßenbahntrasse perspektivisch an anderer Stelle im Stadtteil dauerhaft eine Hundewiesenareal anzubieten.

Stadt sucht noch nach weiteren Flächen

Ein drittes Areal soll ebenfalls im Frühjahr kommenden Jahres nutzbar sein: In Büschdorf an Friedhofstraße und Grünzug Büschdorf soll eine rund 4.500 Quadratmeter große Fläche aufgewertet werden, die bereits jetzt intensiv von Hundehaltern genutzt wird.

Die Stadt prüfe gegenwärtig in den Stadtteilen Trotha, Kröllwitz, Heide-Süd und Ammendorf/Radewell weitere Flächen. Ergebnisse sollen voraussichtlich im Februar 2026 vorliegen. In Halle (Saale) stehen gegenwärtig 16 Hundewiesen zur Verfügung.