Licht und Laser zur Eröffnung des Eisdoms | Die Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt | Gegenprotest zur rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ angekündigt

am Samstag eröffnet der Eisdom - das soll ein spektakuläres Event werden. Schon vor dem Spielbeginn der Saale Bulls soll eine Spezialfirma aus dem Erzgebirge für einen Höhepunkt sorgen. Auch zum Lichterfest vom 31. Oktober bis 2. November wird sie am Start sein. Was das Unternehmen, das für Mega-Events bekannt ist, besonderes geplant hat, können Sie hier lesen.

Die Zeit rast mal wieder. Kaum hat der Herbst begonnen, steht nun schon in einem Monat die Eröffnung des Weihnachtsmarktes bevor. Am 26. November wird es so weit sein. Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr, soll ein verschärftes Sicherheitskonzept greifen. Vor allem das Risiko durch Straßenbahnen steht im Fokus. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat sich erklären lassen, wie die Sicherheit der Besucher gewährleistet werden soll.

Linke Demonstranten haben zum Protest gegen die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ am 8. und 9. November angekündigt. Der Titel der Kampagne lautet: „Antifaschistischer Zeitenwechsel - Rechte Buchmesse stoppen!". Mein Kollege Denny Kleindienst hat recherchiert, wer hinter dem Aufruf steckt und was sie vorhaben.

