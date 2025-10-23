Sie sind aus dem Erzgebirge, ihr Markenzeichen sind Mega-Events. Die Firma LEC ist weltweit im Einsatz. Jetzt illuminieren sie effektvoll den Hauptbahnhof und sorgen auch für den Höhepunkt bei der Eisdom-Eröffnung.

So setzt eine Spezialfirma mit Licht und Lasern Halle und die Saale Bulls spektakulär in Szene

Wer dieses Spektakel live sehen möchte, muss Samstagabend in den Hauptbahnhof Halle kommen.

Halle (Saale)/MZ. - Was haben der neue Eisdom, der Hauptbahnhof Halle und das Lichterfest gemeinsam? Die Licht- und Laserspezialisten LEC aus dem sächsischen Eibenstock im Erzgebirge: Das Team von Firmenchef Enrico Oswald wird für spektakuläre Erinnerungen sorgen. Dafür wurde jetzt geprobt.