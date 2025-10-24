Hallenser kennen seine Stimme nicht nur von seiner aktuellen Teilnahme bei The Voice of Germany, sondern auch aus dem Radio. Immerhin steht Linus Bruhn auch im halleschen Funkhaus hinter dem Mikro. So geht es für den Sänger und Moderator in der TV-Show nach den Battles weiter.

The Voice: Linus Bruhn kommt mit ganz viel Gefühl weiter

Mit ganz viel Gefühl schaffte Linus Bruhn in den Battles bei The Voice den Sprung in die nächste Runde - genauso wie „Gegnerin“ Joy Krüger.

Halle (Saale)/MZ. - Linus Bruhn lässt es sich am Donnerstag gutgehen. Am Strand von Peloponnes erreicht man den jungen Sänger, der am selben Abend in der TV-Show The Voice of Germany vor einem Millionenpublikum um den Einzug in die nächste Runde kämpft. Gemeinsam mit seiner Freundin und Eltern konnte er dort sich selbst zusehen, wie er auf der großen Bühne steht und die Emotionen noch einmal durchleben.