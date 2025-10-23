Lok Leipzig ist amtierender Meister und droht dem HFC im direkten Duell schon wieder zu enteilen. Was die Stärke der Sachsen ausmacht.

Vor direktem Duell: Das macht Lok Leipzig so viel besser als der Hallesche FC

Im Vorjahr hat Lok Leipzig beim HFC einen 1:0-Sieg und am Saisonende die Meisterschaft bejubelt

Halle/MZ. - Jochen Seitz hat schon vor 25 Jahren Träume zerstört. Im Mai 2000 bereitete der heutige Trainer von Lok Leipzig, damals 23 Jahre junger Fußballprofi der SpVgg Unterhaching, am letzten Bundesliga-Spieltag das 2:0 gegen Bayer Leverkusen vor. Ein Tor, das des Werksklubs Hoffnung auf die erste Meisterschaft endgültig beendete, der FC Bayern überholte ihn noch.