Der Aufsteiger ist vor seinem letzten Heimspiel 2025 Schlusslicht der ersten Liga. Reicht die Qualität? Worauf Sportchef Gühlcke vertraut.

Halle/MZ. - Felix Gühlcke fühlt sich in letzter Zeit manchmal an die Nachmittage und Abende zwischen dem September 2024 und dem Mai 2025 erinnert. An die Monate also, in denen Union Halle-Neustadt Woche für Woche Gegner für Gegner überrollte, mit 28 Siegen in 30 Spielen durch die zweite Handball-Bundesliga der Frauen marschierte.