Union Halle-Neustadt hat alle Spiele verloren Ist der Kader der Wildcats bundesligatauglich?
Der Aufsteiger ist vor seinem letzten Heimspiel 2025 Schlusslicht der ersten Liga. Reicht die Qualität? Worauf Sportchef Gühlcke vertraut.
24.10.2025, 17:00
Halle/MZ. - Felix Gühlcke fühlt sich in letzter Zeit manchmal an die Nachmittage und Abende zwischen dem September 2024 und dem Mai 2025 erinnert. An die Monate also, in denen Union Halle-Neustadt Woche für Woche Gegner für Gegner überrollte, mit 28 Siegen in 30 Spielen durch die zweite Handball-Bundesliga der Frauen marschierte.