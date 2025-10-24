weather regenschauer
  4. Landgericht Halle: Drogenhandel im großen Stil: Wie viel ein 26-Jähriger verkauft haben soll

Vor dem Landgericht Halle steht ein 26-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem umfangreichen Drogenhandel. Auch ein mutmaßlicher Komplize steht vor Gericht.

Von Luisa König 24.10.2025, 16:00
Am Montag hat der Prozess in Halle begonnen.
Am Montag hat der Prozess in Halle begonnen. (Foto: Andreas Löffler)

Halle/MZ. - Etliche Kilogramm Cannabis und Kokain: Wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln muss sich ein 26-Jähriger seit Freitag vor dem Landgericht in Halle verantworten.