Landgericht Halle Drogenhandel im großen Stil: Wie viel ein 26-Jähriger verkauft haben soll
Vor dem Landgericht Halle steht ein 26-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem umfangreichen Drogenhandel. Auch ein mutmaßlicher Komplize steht vor Gericht.
24.10.2025, 16:00
Halle/MZ. - Etliche Kilogramm Cannabis und Kokain: Wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln muss sich ein 26-Jähriger seit Freitag vor dem Landgericht in Halle verantworten.