Landgericht Halle Drogenhandel im großen Stil: Wie viel ein 26-Jähriger verkauft haben soll

Vor dem Landgericht Halle steht ein 26-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem umfangreichen Drogenhandel. Auch ein mutmaßlicher Komplize steht vor Gericht.