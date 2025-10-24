Vor einigen Monaten hatte die Uni eine geplante Veranstaltung zum Thema „Völkermord in Gaza“ schon einmal abgesagt. Nun soll die Lesung im größten Hörsaal stattfinden. Kritik kommt von mehreren Seiten.

„Völkermord in Gaza“: Große Entrüstung über geplante Veranstaltung im Audimax der Uni Halle

Im größten Hörsaal der Uni Halle - im Audimax - soll die umstrittene Lesung am Montag stattfinden.

Halle (Saale)/MZ. - Eine große Mehrheit des Studierendenrates der Uni Halle fordert die Absage einer Veranstaltung, die am Montag im größten Hörsaal der Uni - im Audimax - stattfinden soll. Es handelt sich um eine Lesung unter dem Titel „Völkermord in Gaza“. Als Gast ist die umstrittene Politikwissenschaftlerin Helga Baumgarten geladen. Es handelt sich um eine Veranstaltung der „Students for Palestine Halle“.