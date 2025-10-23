Niklas Landgraf und Niclas Stierlin kehren im Topspiel gegen Lok Leipzig in die Mannschaft des HFC zurück. Aber können sie den Kader führen, die Rot-Weißen besser machen?

Nicht nur Kapitän Landgraf im Fokus: Fehlt es dem Halleschen FC an Führungsspielern?

Halle/MZ/TG. - Robert Schröder weiß, was es braucht, eine Fußballmannschaft von innen heraus zu führen. „Das kann man per Ansprache machen, das kann man aber auch machen, indem man sich anspielbar zeigt, oder indem man dirigiert“, sagt der 37-Jährige, der zu seiner aktiven Zeit bei Hertha Zehlendorf Kapitän gewesen ist. Und der jetzt als Trainer des Halleschen FC im Topspiel gegen Lok Leipzig am Freitag (19 Uhr/MZ.de) genau solche Spieler braucht, die Verantwortung übernehmen. Doch hat der HFC die überhaupt?