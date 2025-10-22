News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 22. Oktober 2025: Noch mehr Baustellen +++ Tanzcafé in der „Pusteblume“ +++ Trainer-Bilanz beim HFC
Warum noch mehr Baustellen in Halle doch eine gute Nachricht sind, was im Tanzcafé der „Pusteblume“ los ist, wie glücklich der HFC mit seinem Trainerwechsel im Sommer ist: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 22. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.
Was passiert heute am Mittwoch, 22. Oktober, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?
Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.
Das ist am Mittwoch neu in Halle:
6.48 Uhr – Mieter in Halle: Solarstrom auf Mehrfamilienhaus „für alle ein Gewinn“
In Sachen Energiewende haben Häuser in der Stadt noch viel Potenzial. Den Weg zu mehr Klimafreundlichkeit probiert der Hallenser Jonas Knothe zu ebnen.
Wie Erneuerbare heute eingesetzt werden können, zeigen zwei seiner Projekte – eines davon ist einzigartig in Deutschland.
Einzigartiges Projekt: Solarstrom auf Mehrfamilienhaus „für alle ein Gewinn“
Lesen Sie heute von Denny Kleindienst: Halle (im Stau)
6.29 Uhr – HFC: War der Trainerwechsel richtig?
Der Hallesche FC hat im Sommer Robert Schröder als Coach geholt, um das Team nach der Vizemeisterschaft unter Mark Zimmermann zu entwickeln. Ist das aufgegangen?
Hat sich der Trainerwechsel des HFC gelohnt? So fällt der Vergleich nach einem Saisondrittel aus
Um den HFC und die aktuelle Lage dreht sich auch die aktuelle Folge 30 unseres Podcasts „Chemie kennt keine Liga“. Sie heißt dieses Mal: Hat der HFC die September-Krise überwunden? Top-Spiele voraus!
6.16 Uhr – Spaß mit Udo Jürgens im Tanzcafé
Am morgigen Donnerstag wird in Halle-Neustadt wieder zum Tanzcafé eingeladen. Was der beliebte Treff im Mehrgenerationenhaus „Pusteblume“ Besuchern bietet.
Spaß mit Udo Jürgens: Tanzcafé bietet Senioren in Halle Abwechslung
5.53 Uhr – Halle steht im Herbst weiter im Stau
Nicht nur am Rennbahnkreuz in Halle sind Autofahrer auf der Brückenbaustelle genervt, auch im Süden der Stadt geht teilweise nichts mehr. Der Grund dafür ist eigentlich erfreulich.
„Wir werden mit Geld zugeschüttet“: Halle droht ein heißer Baustellenherbst
Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.