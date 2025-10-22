Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch zwei Männer in Halle festgenommen, die zuvor versucht haben sollen, in mindestens sechs Objekte einzudringen. Inzwischen bringt man sie mit noch mehr Einbrüchen in Verbindung. Was steckt hinter der Serie?

Zwei Männer sollen in Halle vor allem in der Innenstadt eine Vielzahl von Einbrüchen und Einbruchsversuchen begangen haben.

Halle (Saale)/MZ/fk. - In der Nacht zum Mittwoch gegen 3 Uhr haben Polizeibeamte im Bereich Rathausstraße in Halle zwei Männer festgenommen, denen vorhergehende Einbruchsversuche vorgeworfen werden.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen hätten sie versucht, in mindestens sechs verschiedene Objekte gewaltsam einzudringen, was aus verschiedenen Gründen misslang.

Staatsanwaltschaft prüft Anträge auf Untersuchungshaft

Während der Durchsuchung der Männer im Alter von 25 und 26 Jahren konnten Gegenstände aus Einbrüchen der vorhergehenden Tage aufgefunden und sichergestellt werden. Beide zum Polizeirevier Halle und danach zum Zentralen Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen am heutigen Tag hätten den Beschuldigten weitere Straftaten nachgewiesen und zugeordnet werden können - meist Einbrüche und Einbruchsversuche im Innenstadtbereich. Derzeit werden von der Staatsanwaltschaft Anträge auf U-Haft für die beiden Männer geprüft.