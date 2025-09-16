Bei zwei Einbrüchen in Halle am Montag haben unbekannte Täter Bargeld, Schmuck und einem Fall eine Münzsammlung gestohlen. Der Schaden liegt insgesamt bei weit über 10.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Bei Wohnungseinbrüchen in Halle machte die Täter am Montag große Beute.

Halle (Saale)/MZ. - Am Montagmittag wurde dem Polizeirevier Halle der Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Pluto-Straße gemeldet. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen entwen-deten die Täter Bargeld und Schmuck mit einem Wert im fünfstelligen Euro-Bereich.

Laut Polizei hätten sich der oder die unbekannten Täter „durch Manipulation der Wohnungseingangstür“ Zutritt in die Wohnung, durchwühlten diese und kamen so zu ihrer Beute.

Zweiter Einbruch wird am Nachmittag angezeigt

Einen weiterer Einbruch sei der Polizei gegen 17 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus im Bereich Victor-Scheffel-Straße angezeigt worden. Hier verschafften sich der oder die unbekannten Täter ebenfalls „durch Manipulation der Wohnungseingangstür“ Zutritt und entwendeten eine Münzsammlung im oberen vierstelligen Eurobereich liegenden Wert.

Das Polizeirevier Halle hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. An den Tatörtlichkeiten erfolgte jeweils eine Spurensuche und Spurensicherung durch die Kriminaltechnik.