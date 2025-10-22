In Sachen Energiewende haben Häuser in der Stadt noch viel Potenzial. Den Weg zu mehr Klimafreundlichkeit probiert der Hallenser Jonas Knothe zu ebnen. Wie Erneuerbare heute eingesetzt werden können, zeigen zwei seiner Projekte – eines davon ist einzigartig in Deutschland.

Sticht im Stadtbild in Halle noch heraus: Die PV-Anlage auf dem Haus von Karsten Liebmann.

Halle/MZ. - Als Karsten Liebmann den weißen Schrank aufschließt, dämpft er sofort die Erwartungen. „Eigentlich gibt es da nichts Besonderes zu sehen“, sagt der Verfahrenstechniker. Recht hat er. In dem Schrank, der in der Parkgarage eines Mehrfamilienhauses in Halle steht, hängen Stromzähler – intelligente Stromzähler. „Morgen kommen 50 Leute, die wollen sich das auch ansehen“, sagt Liebmann. „Ich weiß gar nicht, was ich denen zeigen soll.“