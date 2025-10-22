Mit seinem „Feriencamp im Krankenhaus“ steht das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle im Finale um den Sozialpreis 2025 des Katholischen Krankenhausverbands Deutschland. Das steckt hinter dem Projekt.

Mit Begeisterung dabei: Das „Feriencamp im Krankenhaus“ ist das Vorzeigeprojekt für die Nachwuchsgewinnung im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale).

Halle (Saale)/MZ/fk. - Das Projekt für die Nachwuchsgewinnung „Feriencamp im Krankenhaus“ des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) bewirbt sich im Online-Voting für den Sozialpreis 2025 des Katholischen Krankenhausverbands Deutschland.

Unter den besten Zwölf aus 69 eingereichten Projekten

Wie das Krankenhaus mitteilt, wählte eine Jury aus insgesamt 69 eingereichten Projekten das Format aus Halle als einen von zwölf Finalisten für die bundesweite Abstimmung aus.

Das „Feriencamp im Krankenhaus“ des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) richte sich an Schüler ab der 9. Klasse. In dem eigenständig von Azubis organisierten zweitägigen Programm erhielten die Schüler einen authentischen Einblick in die facettenreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit der Pflegeberufe, heißt es vom Krankenhaus.

Von Azubis organisiert: Praktische Übung und Blick über die Schulter

In praktischen Übungszirkeln lernen die Teilnehmer Wiederbelebungsmaßnahmen, moderne Medizintechnik und den behutsamen Umgang mit Neugeborenen kennen. Sie begleiten Mitarbeiter auf Station und erleben praxisnah, wie vielfältig und sinnstiftend die Arbeit im Krankenhaus ist. In der ersten Woche der Herbstferien nahmen 31 Lernende am zweiten „Feriencamp im Krankenhaus“ teil.

Der „Sozialpreis der katholischen Krankenhäuser“ ist eine Initiative des Katholischen Krankenhausverbands Deutschland und wird alle zwei Jahren ausgeschrieben. Dabei werden herausragendes Engagement und innovative Konzepte ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße um die Menschen im Krankenhaus und ihr Umfeld verdient machen. In diesem Jahr lautet sein Motto „Ein starkes Team“.

Abstimmung bis 31. Oktober online, Preisverleihung in Essen

Der Preis steht unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und Caritas-Präsidentin Eva M. Welskop-Deffaa. Vergeben werden ein Jury-Preis sowie zwei Preise, deren Gewinner bei einem Online-Voting unter sozialpreis-krankenhaus.de/voting ermittelt werden, das noch bis zum 31. Oktober läuft.

Gewinnt das „Feriencamp im Krankenhaus“ wirklich? Das erfahren die Organisatoren spätestens bei der Preisverleihung, die am 3. November Zollverein in Essen stattfindet.