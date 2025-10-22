Elf Jahre lang waren die Straßenlaternen auf dem Landsberger Marktplatz kaputt. Nun soll sich das ändern. Welche Arbeiten noch vorgesehen sind.

Marktplatz Landsberg erhält neue LED-Laternen in historischer Optik - was noch erneuert wird

Etwa drei Wochen sollen die Bauarbeiten auf dem Marktplatz in Landsberg andauern.

Landsberg/MZ. - Elf Jahre lang lag der Marktplatz von Landsberg buchstäblich im Dunkeln. Denn die Laternen, die eigentlich für dessen Beleuchtung sorgen sollten, waren kaputt. „Man hatte sich bisher nie dazu durchgerungen, das anzugehen“, sagt Bürgermeister Tobias Halfpap. Das hat sich nun geändert. Am Montag haben die Bauarbeiten begonnen.