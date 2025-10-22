Am 23. Oktober wird in Halle-Neustadt wieder zum Tanzcafé eingeladen. Was der beliebte Treff im Mehrgenerationenhaus „Pusteblume“ Besuchern bietet und wieso gerade er ein Paradebeispiel für einen erfolgreichen Kampf gegen die zunehmende Einsamkeit sein kann.

Spaß mit Udo Jürgens - Tanzcafé bietet Senioren in Halle Abwechslung

Halle (Saale)/MZ. - Die Ersten sind immer schon gegen 13.30 Uhr zur Stelle. Und damit rechnet Clara Seitter auch an diesem Donnerstag, 23. Oktober. Dabei öffnet das Tanzcafé für Seniorinnen und Senioren im Neustädter Mehrgenerationenhaus „Pusteblume“ genau genommen erst um 14 Uhr seine Türen.