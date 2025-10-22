im jüngsten Finanzausschuss ging es - klar - um Finanzen. Behandelt wurde auch der Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle. Mein Kollege Jonas Nayda beschreibt in seinem Artikel die Ungereimtheiten, die es in diesem zwei Jahre zurückreichenden Abschlussbericht gibt, warum der Eigenbetrieb auffällig viel Geld auf dem Konto hat und was der Betriebsleiter selbst dazu sagt.

Am gestrigen Dienstagabend äußerte der Betriebsleiter sich dann auch nochmal im Finanzausschuss, wo alle Ausschussmitglieder dem Jahresabschluss schließlich einstimmig zustimmten.

Derweil gibt mein Kollege Dirk Skrzypczak einen Zustandsbericht von einer Stadt im Stau. Und das wird Halle vorerst wohl auch bleiben, denn es droht ein heißer Baustellenherbst. Nicht nur am Rennbahnkreuz in Halle sind Autofahrer auf der Brückenbaustelle genervt, auch im Süden der Stadt geht teilweise nichts mehr. Dabei ist der Grund dafür eigentlich erfreulich.

Verwirrung gab es am Dienstag um ein angekündigtes Gespräch zwischen Halles OB Alexander Vogt und der Islamischen Gemeinde. Das sollte an diesem Tag eigentlich stattfinden. Fand aber nicht statt. Alles ein großes Missverständnis? Klar ist: Insbesondere zwischen dem OB und der Gemeinde besteht nach wie vor Gesprächsbedarf in Bezug auf den Moscheebau in Neustadt.

Andernorts - nämlich auf dem einstigen Schorre-Gelände - haben die Bauarbeiten zwar längst begonnen, ruhen aber seit vielen Wochen. Die Quarterback Immobilien AG aus Leipzig ließ Anfragen zum Stand der Bauarbeiten auf dem einstigen Schorre-Gelände über Wochen unbeantwortet - um nun einen längeren Stillstand auf der Baustelle anzukündigen.

