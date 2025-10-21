Der Jahresabschluss des städtischen Eigenbetriebs Kindertagesstätten fördert einige Ungereimtheiten zu Tage. Wie der Betriebsleiter darauf reagiert.

Auffällig viel Geld auf dem Konto: Kita-Eigenbetrieb Halle steht unter Beobachtung

Der Eigenbetrieb Kita hat seinen Sitz in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ. - In der Verwaltung des städtischen Eigenbetriebs Kindertagesstätten (EB Kita) in Halle scheint es Probleme zu geben. Unter anderem geht es um eine „auffällig“ hohe Geldsumme, die auf dem Kita-Konto lag, um fehlerhafte Auftragsvergaben und um Arbeitsstunden, die zwar bezahlt, aber wohl nicht gearbeitet wurden.