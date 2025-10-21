weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Moschee-Bau in Neustadt Verwirrung in Halle um angekündigtes Gespräch zwischen Islamischer Gemeinde und OB Vogt

Oberbürgermeister Alexander Vogt kündigte ein Gespräch mit der Islamischen Gemeinde in Halle an, bei dem es um den geplanten Moscheebau in Neustadt gehen sollte. Doch die Gemeinde wusste davon offenbar nichts. Was ist da los? Und wie geht es weiter?

Von Denny Kleindienst 21.10.2025, 16:58
Betende Gläubige vor dem Islamischen Kulturcenter in Halle-Neustadt: Weil der Platz nicht ausreicht, wünscht die Islamische Gemeinde sich seit Jahren einen Neubau. (Foto: Andreas Stedtler)

Halle (Saale)/MZ. - Die Islamische Gemeinde in Halle hat sich am Dienstag verwundert gezeigt über einen angeblichen Gesprächstermin mit Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos).