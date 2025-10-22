Das traditionelle Singen im Advent findet in diesem Jahr in der Marktkirche statt. Für das Chorkonzert sucht der Kirchenkreis noch geübte Stimmen. Die erwartet dann eine eindrucksvolle Kulisse.

Kirche sucht Sänger: Wer macht mit beim Benefiz-Singen im Advent in Halle?

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Kirchenkreis am 2. Advent wieder ein Benefizkonzert - diesmal in der Marktkirche.

Halle (Saale)/MZ. - Es gehört seit Jahrzehnten zu den Klassikern im vorweihnachtlichen Konzertreigen: das „Singen im Advent“. Und auch in diesem Jahr veranstaltet der Kirchenkreis Halle-Saalkreis am Zweiten Advent wieder ein Benefizkonzert der halleschen Kirchen-Chöre.