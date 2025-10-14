In Chemie kennt keine Liga geht es um die Siege in Liga und Pokal, aber auch um die bevorstehenden Liga-Kracher gegen Altglienecke und Lok Leipzig. Außerdem Thema: ein Formcheck und ein Länderspielabenteuer.

Halle/MZ. - Aufatmen bei den Rot-Weißen: Nach dem September zum Vergessen gibt es einen leichten Aufwärtstrend, mit dem sich die HFC-Experten Fabian Wölfling und Tobias Große im Podcast „Chemie kennt keine Liga“ intensiv befassen.Die beiden Pflichtspiele gegen Meuselwitz und im Pokal gegen Chemnitz konnten gewonnen werden. Kemberg wurde dem Ligenabstand angemessen sogar mit 8:0 besiegt. Aber reicht das bereits, um von einer Trendwende zu sprechen?

Tatsächlich wieder Spitze wäre der Hallesche FC allerdings, wenn er die kommenden beiden Liga-Duelle für sich entscheiden könnte. Erst geht es gegen Altglienicke - mit einem besonderen Wiedersehen - und dann gegen den Tabellenführer Lok Leipzig. Insbesondere letztes Spiel könnte bereits viel entscheiden.