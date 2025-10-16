Wie sieht es im Inneren des neuen Premier Inn in Halle aus? Wir haben exklusive Fotos. Und die Keramikscheune Spickendorf startet ins Weihnachtsgeschäft: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 16. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

9.24 Uhr – Keramikscheune in Spickendorf startet in das Weihnachtsgeschäft

Sascha Schilling steckt in den finalen Vorbereitungen für den Beginn des Weihnachtsgeschäfts. In der Keramikscheune versucht man die Deko nach Farbe zu ordnen. (Foto: Luisa König)

Bereits im Februar – noch bevor der neue Laden „unique by schilling“ in der Keramikscheune Spickendorf eröffnet wurde – besuchte Sascha Schilling gemeinsam mit seinen Kollegen die erste Weihnachtsmesse. Für den jungen Geschäftsführer, der einst seine Ausbildung in der Scheune absolvierte und sie später übernahm, ist es das erste Mal, dass er die Vorbereitungen für die kommende Saison eigenverantwortlich leitet – eine Aufgabe, die mit einigen Herausforderungen verbunden ist.

Welche Hürden es bei der Vorbereitung gab, wie groß das Sortiment ausfallen wird und warum sich auch die Öffnungszeiten des Restaurants Bauernschänke ändern werden.

Keramikscheune in Spickendorf startet in das Weihnachtsgeschäft - darauf können sich Besucher freuen

9.18 Uhr – Exklusiver Blick ins künftige Premier Inn von Halle

Ein Blick in einen der langen Flure des künftigen Premier Inn hinter der Oper (Foto: Undine Freyberg)

Na, wollen Sie schon mal schauen? Im Premier Inn hinter dem halleschen Opernhaus kann man zwar erst ab kommenden Herbst gepflegt übernachten. Die MZ durfte aber exklusiv schauen, wie es aktuell auf der Baustelle aussieht und was für ein geheimnisvoller Kubus bereits in jedem Zimmer steht.

Das Gebäude des künftigen Premier Inn steht - hineingebaut in einen Hang. Der Beton ist dort, wo er sein soll - 7.920 Tonnen oder auch 3.300 Kubikmeter verstärkt durch 470 Tonnen Bewährungsstahl insgesamt hat Papenburg dorthin gepackt, wo zwischen der Oper und dem kleinsten historischen Haus von Halle vor Monaten noch ein Parkplatz und ein Porphyrfelsen waren.

Weitere Bilder aus dem Inneren gibt es hier: Exklusiver Blick ins künftige Premier Inn von Halle - Welcher geheimnisvolle Kubus in jedem Zimmer steht

