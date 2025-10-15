Die kanadische Pianistin und Sängerin Diana Krall gastiert in der Händelhalle. Warum es kein Foto vom Konzert der Künstlerin in Halle gibt.

Halle (Saale)/MZ. - Der Sound ist so toll, dass selbst Diana Krall (60) sagt: „Diese Akustik macht mich so glücklich, dass ich Fehler mache.“ Sie lächelt und setzt am Flügel neu an. Außer der Musikerin selbst hätten vermutlich nur wenige bemerkt, dass der Einsatz nicht ganz geklappt hat. Die Ton-Crew der kanadischen Sängerin hat an diesem Abend in der Händelhalle jedenfalls ganze Arbeit geleistet.