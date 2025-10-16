HFC trifft in Fürstenwalde auf die VSG Altglienicke Wochen der Wahrheit beginnen für den HFC beim Ex-Kapitän: "Altglienicke ist nicht nur Jonas Nietfeld"

Trainer Robert Schröder spricht nach zuletzt positiven Ergebnissen von neuem Selbstbewusstsein in der Mannschaft. Warum er die kommenden Topduelle in der Liga und das Wiedersehen am Samstag mit dem treffsicheren Nietfeld nicht zu hoch hängen will.